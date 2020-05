Mantovani: "Concludere la serie A una sfida che le calciatrici accoglieranno con entusiasmo"

Il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibile ripartenza della serie A femminile: "La scelta di credere ancora nella conclusione del nostro campionato d’élite, a cui mancano solo 6 giornate, è una sfida che le calciatrici, tra le quali troviamo il patrimonio sportivo della nostra Nazionale A, accoglieranno con entusiasmo vista la loro grinta e dedizione. Questa pausa di riflessione, che pone la nostra Serie A in una situazione unica all’interno della Federazione, deve essere vista come un’opportunità, fermo restando che i protocolli di sicurezza e i contributi federali, di cui si discuterà approfonditamente nei prossimi giorni, saranno decisivi per capire se i Club potranno riprendere la stagione sportiva”.