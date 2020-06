Mantovani: "Dispiaciuti per lo stop del calcio femminile. Piano economico-finanziario verso il professionismo"

La presidente della Divisione Calcio femminile della FIGC, Ludovica Mantovani, intervenuta ai microfoni de La Domenica Sportiva ha detto: "Ripartire penso sia stato importantissimo per tutto lo sport, sappiamo che il calcio è un po' trainante e in Italia i più grandi investimenti avvengono da questo sport e ci saremmo auspicati di ripartire anche con il calcio femminile, la Federazione ce l'ha messa tutta, abbiamo proposto vari format e devo dire che siamo dispiaciuti di non essere riusciti nell'intento ma stiamo già programmando prima degli altri la prossima stagione e inizieremo con il calcio femminile la stagione 20-21, ma il calcio è giusto che sia ripartito per tanti motivi sociali ed economici".

Ripartiamo con il professionismo?

"Intanto partiamo il 22 agosto e all'inizio di luglio con l'iscrizione ai campionati, abbiamo lavorato per tutto l'anno per preparare delle licenze che sono molto più stringenti, i club dovranno fare uno sforzo superiore in questo momento di emergenza. Questo, in vista di un percorso che si avvia verso il professionismo nell'anno 2022-2023. Abbiamo sempre parlato di tre anni minimi per poter arrivare ad una sostenibilità, per cui ora ci preoccupiamo per capire bene quali aiuti arriveranno dal governo, investire e suddividere bene i fondi Fifa dal calcio base fino alla Serie B e alla Serie A, per avere un piano economico-finanziario e far sì che questo professionismo arriva in maniera graduale e arrivi anche per poter essere sostenibile negli anni".