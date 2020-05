Mantovani: "Vogliamo finire la stagione. Se non sarà così spazio al merito sportivo per i verdetti"

vedi letture

Il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani ha parlato a Tuttocalciofemminile della situazione in attesa dell'atteso Consiglio Federale di domani in cui si capirà se e come il calcio italiano potrà ripartire: “Le nostre ragazze hanno voglia di ritrovarsi sul campo al più presto, ma non tutte le nostre società, sia di A sia di B, hanno una casa propria e il problema delle infrastrutture in Italia si fa sentire e diventa più serio vista l'attuale situazione sanitaria. Al momento navighiamo fra Decreti e protocolli stilati da Coni e CTS con la salute delle atlete che resta sempre la priorità. Stiamo riprendendo con gli allenamenti individuali e poi si passerà a quelli di gruppo e infine speriamo alle partite tanto attese. - continua Mantovani – Sulla ripartenza vedremo se sarà possibile dare una risposta già dopo il Consiglio Federale di domani e sarà nostra cura informare tutti tramite i canali ufficiali. Sportivamente sarebbe importante portare a termine i campionati di Serie A e Serie B. Nel caso di stop, se non dovessero esserci le condizioni per andare avanti, ci saranno comunque promozioni e retrocessioni sulla base dei criteri di merito sportivo avvallati dal Consiglio”.