Mara Gomez fa la storia in Argentina: è la prima transgender a giocare in massima serie

"La strada era lunga, c'erano molti ostacoli, molte paure. Quello che un giorno mi ha fatto pensare che non sarei stata nessuno, che non avrei mai avuto l'opportunità di essere felice nella mia vita oggi si è capovolto, perché oggi ho realizzato uno dei più grandi obiettivi della mia vita, quello che credevo che non sarebbe mai accaduto". Dopo tanta attesa, finalmente quel giorno è arrivato. Il 7 dicembre 2020 rimarrà per sempre impresso nella storia del calcio argentino: Mara Gómez è la prima transgender a debuttare ufficialmente nel massimo campionato di calcio femminile del Paese sudamericano. Tesserata a gennaio con il Villa San Carlos, è scesa finalmente in campo nella sconfitta per 7-1 contro il Lanús a Berisso.