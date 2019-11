Martinovic-Kelly, la coppia gol che fa volare la Florentia San Gimignano

Melania Martinovic e Maegan Kelly. Sono loro le grandi protagoniste del momento d’oro della Florentia che nell’ultimo turno ha battuto la Roma portandosi alle spalle delle quattro big e allungando a tre la striscia di vittorie consecutive (un piccolo, ma significativo record) in questo avvio di stagione. Una vittoria pesante, meritata e sofferta quella delle ragazze di Michele Ardito che stanno conquistando sempre più tifosi in quella San Gimignano dove in estate il club si è trasferito per continuare un percorso di crescita che ha pochi eguali nel mondo del calcio femminile.

La partenza in questa stagione, complice anche un rinnovamento della rosa con l’arrivo di un nuovo allenatore e una rosa rivoluzionata, non è stata delle migliori con tre sconfitte nelle prime tre uscite (dove però sono state incontrate due big come Fiorentina e Juventus), ma già alla quarta la musica è cambiata con la prima vittoria sul nuovo campo contro la Pink Bari, arrivata grazie alle reti della coppia d’attacco Kelly-Martinovic che da allora hanno iniziato a trascinare la squadra fino alla vittoria di ieri sulla Roma dove entrambe sono andate a segno: Martinovic, ex di quella Res Roma diventata poi AS Roma, ha sbloccato la gara dopo 11 minuti esultando in maniera rabbiosa contro quella che è la sua squadra del cuore, Kelly ha raddoppiato a inizio ripresa prima del ritorno delle giallorosse uscite poi sconfitte nonostante la rete di Thomas e le tante occasioni nel finale finite di un soffio a lato.

Una coppia, quella formata da Martinovic e Kelly, che Ardito aveva già avuto alle proprie dipendenze nella seconda parte della passata stagione all’Atalanta Mozzanica e che ha ritrovato (e probabilmente rivoluto con sé) anche nella nuova avventura in Toscana. Un duo affiatato, che si integra alla perfezione, che è già andata a segno otto volte (quattro a testa) e che ora, dopo aver steso una big, non ha intenzione di fermarsi per trascinare la Florentia sempre più in alto, oltre quel sesto posto – sorprendente – dell’esordio in massima serie.