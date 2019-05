Mason dice addio: "Ciao calcio, grazie per tutto ciò che mi hai regalato"

Ad appena 26 anni Marta Mason, attaccante del ChievoVerona Valpo, ha detto addio al calcio giocato spiegando in un lungo post sui social i motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione: “Caro calcio, ti saluto con un sorriso. È così che metto un punto ad una meravigliosa vita che mi ha accompagnato dai miei quattro anni e mezzo. (…) Dico ciao e grazie con molte emozioni e sensazioni contrastanti: felicità, rabbia, delusione, emozione , frustrazione, orgoglio, malinconia, soddisfazione, gioia e speranza. Sì, speranza. Perché lascio il calcio nel suo momento d’evoluzione, di crescita rapida ed esponenziale. Il nostro calcio che sta vivendo una rivoluzione che mai avrei pensato sarebbe stata così rapida e concreta. Spero che ogni bambina che in questo preciso istante sta iniziando a calciare un pallone possa vivere il suo sogno. Ho avuto l’onore di giocare la Champions League, la Serie A e di indossare la maglia della nazionale. Tanti sogni non li ho potuti realizzare ma ho lottato per arrivarci. - conclude poi con un pensiero rivolto alle azzurre impegnate in Coppa del Mondo - Un augurio alla nazionale che a giugno dopo 20 anni parteciperà al Mondiale in Francia. Mondiale che verrà trasmesso su Sky e sulla Rai. Vi auguro quello che meritate di vivere dopo anni di sforzi e delusioni”.

Il futuro di Mason sarà comunque ancora nel mondo del calcio, ma questa volta nelle vesti di procuratrice.