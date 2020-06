Mauro: "Professionismo donne è un Everest da scalare. Serie A? Pronte a partire"

L'attaccante della Fiorentina Women's Ilaria Mauro nel corso di un forum organizzato da L Football ha parlato dell'evoluzione del calcio femminile e del cammino verso il professionismo: “Sono stata fortunata perché ho visto l'evoluzione del movimento. Al Tavagnacco facevamo tre allenamenti a settimana con un allenatore e forse un fisioterapista, mentre ora abbiamo uno staff tecnico e uno sanitario. Però dobbiamo fare qualche altro progresso perché non tutte la squadre hanno un budget per avere staffe strutture come di deve. Penso alle tante ragazzine che vorrebbero giocare a calcio che magari prendono un'altra strada quando capiscono che non hanno i diritti o contributi degli altri lavoratori. E questo vale anche per tutti gli sport femminili. Putroppo in Italia c’è sempre questa cosa che le donne devono scalare l’Everest per riuscire ad avere le stesse cose che gli uomini hanno facilmente. - conclude Mauro parlando della possibile ripresa della Serie A - Siamo l’unica categoria che non sa ancora nulla e scapitiamo. Come calciatrice ti direi iniziamo subito però siamo in una situazione critica e la salute è una e bisogna salvaguardarla. Noi siamo a disposizione”.