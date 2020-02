Mercato femminile, protagoniste le piccole. Milan: 2 colpi azzeccati

Fonte: TMW Magazine

È stato un mercato sottotono quello di gennaio. In cui solo il Milan fra le grandi ha piazzato colpi degni di nota e che hanno portato un immediato beneficio. Praticamente ferme Juventus e Fiorentina, la Roma ha solo operato per sostituire l'infortunata Di Criscio, mentre l'Inter ha piazzato due colpi di cui solo in futuro capiremo la reale portata. Si sono mosse invece dietro con l'Orobica grande protagonista, anche se i risultati faticano ad arrivare, ma anche Tavagnacco e Pink Bari che hanno rinforzato le rispettive rose per andare alla caccia della salvezza. Una mercato totalmente esterofilo dovuto in gran parte al fatto che nei paesi scandinavi i campionati si fermano fino ad aprile liberando così un gran numero di calciatrici che non vogliono restare ferme per 3-4 mesi.

Il Milan, dicevamo, è stato il club ha ha piazzato i due colpi più efficaci, al momento, nel mercato di riparazione. In rossonero sono infatti arrivate Pamela Begic e Berglind Thorvaldsdottir: centrocampista di grande forza fisica la prima, punta con un innato senso del gol la seconda . Ganz ha avuto quel che serviva per lottare testa a testa contro la Fiorentina e la Roma per la seconda piazza, e magari insidiare anche la Juventus. Per queste tre gennaio è stato poco attivo: le bianconere hanno prelevato Annahita Zamanian dal PSG, giocatrice talentuosa, ma che aggiunge poco alla squadra di Guarino. La Viola si è limitata a sostituire Durante con Jaramillo e conta a breve di riavere a disposizione Clelland (un vero e proprio acquisto), mentre le giallorosse hanno riportato in Italia Petronella Ekroth per sostituire Di Criscio.

A centro classifica due colpi li hanno piazzati anche Inter e Florentina San Gimignano: le nerazzurre per provare ad alzare l'asticella hanno preso due centrocampiste: la svedese Linda Nyman e sopratutto la colombiana Yoreli Rincon; le neroverdi invece si sono mosse per l'esigenza di sostituire Orlandi – ritirata – e la bomber Kelly – che ha deciso di non proseguire l'avventura italiana – e così sono arrivare la tedesca Florin Wagner in mezzo al campo e Sara Nilsson in attacco. Fermo invece il Sassuolo, mentre l'Empoli ha solo fatto operazioni minori

Come dicevamo è però dietro che il mercato è stato più vivace. L'Orobica ha effettuato una vera e propria rivoluzione con ben sette addii, fra cui quello di una bandiera come Chiara Barcella, e ben cinque arrivi: in difesa la giovane Alma Hilaj, a centrocampo la slovena Tina Marlot e l'islandese Andrea Palsdottir, mentre a rinforzare il reparto offensivo sono giunte la croata Mia Kalasic e l'inglese Karin Muya. Rinforzi che per ora son serviti a poco, ma che hanno fatto capire che la volontà del club non è quello di alzare bandiera bianca. Meno operazioni invece per Tavagnacco e Pink Bari. Le friulane dopo essere riuscite a completare a novembre il tesseramento del duo nipponico Kato-Kunisawa, hanno rinforzato il centrocampo con Tjasa Tibaut e Claudia Cagnina, mentre dietro è arrivata la rocciosa Emma Santamaki. Le pugliesi hanno guardato alla Scandinavia con l'arrivo del possente attaccante Henna Honkanen, in luogo di Corina Luijks, e della centrocampista Hemelie Helmvall.