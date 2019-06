Miedema, l'incubo Oranje affonda ancora l'Italia. Come 5 anni fa

Vivianne Miedema è l’incubo mondiale delle azzurre. La centravanti dell’Olanda per la seconda volta in cinque anni spegne i sogni dell’Italia anche se nel 2014 fu molto peggiore la delusione. Allora, si giocava a Verona dopo l’andata finita in parità in Olanda, la appena 18enne Miedema segno la doppietta decisiva contro un’Italia in cui militavano fra le altre Giuliani (che ha ricordato l’episodio a fine gara), Gama, Guagni e Girelli facendole fallire la qualificazione al Mondiale canadese. Una sconfitta negli spareggi che fu cocente e che rimandò il nostro ritorno nella massima competizione calcistica. Oggi Miedema ha nuovamente segnato contro l’Italia contribuendo all’eliminazione delle azzurre, ma questa volta ai quarti di finale di una Coppa che ha visto la nostra Nazionale brillare, andare oltre le aspettative e guadagnarsi l’affetto e l’amore di tanti spettatori.

Miedema è però qualcosa di più che un incubo per le azzurre. È una delle centravanti più forti al Mondo capace si battere ogni record con la maglia dell’Olanda (61 reti in 75 partite ad appena 23 anni) grazie a un mix perfetto di fisico statuario e tecnica sopraffina. Un centravanti quasi impossibile da marcare che la nostra retroguardia aveva tenuto a bada e che solo sull’ennesima palla inattiva ha saputo farci male, molto male.