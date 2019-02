© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lisa Alborghetti, centrocampista del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida contro la Juventus per il vertice della classifica: "Come in tutte le partite è inutile dire che ci metteremo del nostro meglio per fare bene. E' una partita molto importante e cercheremo di fare il massimo. Stiamo lavorando bene, sarà una settimana piena di impegni. Vinceremo, non si può dire altro. Nel primo anno di una squadra qualificarsi alla Champions League credo sia un sogno per tutti. E' una competizione bellissima che ho potuto giocare sia con il Brescia che con umiltà, concentrazione e squadra, questi i punti cardine. Li abbiamo, ma dobbiamo tirarli fuori".