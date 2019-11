© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’esperta centrocampista del Milan femminile Marta Carissimi ha parlato del big match di domenica prossima contro la Juventus Women sfida fra prima e seconda forza del campionato distanti appena due punti l’una dall’altra: “Ci sono tre punti in palio e la stiamo preparando con la massima tranquillità, curando tutti i dettagli come abbiamo fatto per tutte le altre partite. Fisicamente e mentalmente stiamo bene e stiamo prendendo sempre più consapevolezza nei nostri mezzi oltre che assumendo l’identità tattica del nuovo mister. - continua Carissimi a Milan Tv - La Juventus è la squadra da battere, ha vinto gli ultimi due scudetti e lo scorso anno ha fatto il pieno. È una squadra collaudata che si è rinforzata ulteriormente in estate, ma noi dobbiamo pensare a lottare e fare punti. Favorite? Noi due assieme a Roma e Fiorentina ci giocheremo i primi due posti come era nelle attese della vigilia”.