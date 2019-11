© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico del Milan femminile Maurizio Ganz dopo la vittoria di misura sul Sassuolo si gode il primato momentaneo in classifica: “Sapevamo di incontrare una formazione in salute che ha perso tante gare immeritatamente come contro Roma e Fiorentina. Sono contento della vittoria di oggi perché ci permette di stare a guardare cosa accadrà domani. Il campionato è ancora lungo, ma noi stiamo dando il segnale che ci siamo anche vincendo gare sofferte grazie alle nostre qualità e alla nostra combattitività. Magari dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio perché sprechiamo moltissimo, dobbiamo essere più consapevoli e sfruttare le nostre occasioni chiudendo prima le gare. - continua Ganz soffermandosi su Kulis e Giacinti come riporta Tuttocalciofemminile - Kulis era raggiante quando le ho detto di scaldarsi, sarà il nostro nuovo acquisto di dicembre e sono felice di averla mandata in campo anche se ora deve recuperare la forma e trovare minutaggio. Giacinti? Ho parlato con lei, le ho detto che deve lavorare per la squadra e poi i gol arriveranno. Farà gol pesanti, ne sono consapevole essendo stato anche io un attaccante e avendo vissuto momenti simili. Non ci sono problemi, i gol arriveranno”.