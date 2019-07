Milan F., Ganz: "Puntiamo al massimo. Giacinti? La voglio più lucida"

© foto di Antonio Vitiello

Nella giornata di oggi in casa Milan è stato presentato l’allenatore della squadra femminile che prenderà il posto di Carolina Morace. Si tratta dell’ex attaccante rossonero Maurizio Ganz che ha parlato così come riportato da Milannews.it: “Ringrazio il Milan per aver pensato a me, sono orgoglioso di essere qui. Con questa maglia ho avuto la fortuna di vincere e ora tornare da allenatore è davvero bello. Il dna Milan c'è sempre stato anche se non ho giocato tanto nel Milan. Ho visto le ragazze con grande voglia di fare, sono impaziente di iniziare. Non c'è un calcio maschile o femminile, per me c'è solo il calcio. Scoprirò le differenze non appena inizierò, ma per me c'è una sola idea di calcio. L'approccio magari sarà diverso, io sono un tecnico focoso, quindi ogni tanto mi morderò la lingua. Io ho grande passione. - continua Ganz - Ci siamo appassionati al Mondiale femminile, abbiamo visto tanta gente allo stadio e anche del bel gioco. La cosa che mi è piaciuto di più è vedere il tifo degli italiani per le nostre ragazze, è stato davvero bello. Bisogna dire grazie alla nostra nazionale”.

Quali sono i suoi obiettivi? “Il mio obiettivo è di capire le caratteristiche delle mie giocatrici per dare loro un certo tipo di gioco che ho già in mente. Voglio creare un grande gruppo, abbiamo tante giocatrici che giocano in nazionale. Migliorarci non sarà facile, anche le altre squadre si sono rafforzate. Sarà un campionato ancora più equilibrato e, anche se abbiamo preso giocatrici importanti, vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Sarebbe bello vincere il campionato, arrivare in Champions e vincere anche la Coppa Italia. Sarebbe facile rispondere così. Noi siamo il Milan e l'obiettivo è sempre quello di arrivare più in alto possibile".

Ci saranno cambi di modulo?

"Ho visto tante partite del Milan Femminile dell'anno scorso, mi sono fatto diverse idee. Ho giocato con diversi sistemi di gioco, ma la cosa più importante è l'atteggiamento. Le ragazze devono giocare nel proprio ruolo, io voglio metterle nelle condizioni di giocare al meglio. Ci saranno diverse giocatrici nuove, lo dovrò conoscere bene, anche se ho già visto diversi video. Il mio primo pensiero è fare gruppo, è il punto di partenza per fare bene, poi penseremo alla tattica e all'aspetto fisico".

Cosa pensa di Giacinti?

“Ha fatto un bel Mondiale, è stata molto intelligente. Lei ha vinto il titolo di capocannoniere e nella prima partita non era titolare, ma si è allenata bene, si è fatta trovare pronta e ha guadagnato la maglia da titolare. Ogni allenatore vorrebbe una giocatrice come lei perché, oltre a segnare, dà sempre tutto in campo. Corre tanto, è molto generosa, magari le insegnerò a farlo di meno per essere più lucida".

Cosa vuol dire a Boban e Maldini che l’hanno scelta?

“Li ringrazio per avermi scelto. E' fondamentale che ci sia un gruppo coeso e unito. Non vedo davvero l'ora di iniziare. Pretenderò tanto dalle ragazze, l'ho già detto anche ieri a loro. Arrivo da un lungo percorso da allenatore, credo di aver fatto un bel percorso".