Milan F., Ganz: "Sogno il derby a San Siro. Professionismo necessario"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport il tecnico del Milan femminile Maurizio Ganz ha parlato della sua nuova avventura e della crescita del movimento con un sogno da realizzare: "Giocare il derby Inter-Milan al femminile a San Siro vista la pausa della Serie A maschile".

“Quando mi è stato proposto di allenare il Milan femminile ci ho pensato una notte e poi ho accettato perché non potevo dire no a Maldini, Boban e Carbone. E poi vedo che ci sono altri colleghi che hanno intrapreso questa strada come Piovani e Bonazzoli. In molti mi hanno detto ma chi te lo ha fatto fare, ma io sono convinto della mia scelta e motivatissimo anche perché il movimento sta crescendo e trovando sempre più spazio sui media. L’ingresso dei club maschili è stato necessario per avere più visibilità, ma bisogna riconoscere il lavoro fatto da società come Bardolino, Brescia o Tavagnacco negli ultimi vent’anni perché sono loro ad aver creato la base che c’è oggi. - continua ancora Ganz – Serie A? Quest’anno il livello si è alzato, Roma, Sassuolo e Verona si sono rinforzate e poi c’è anche l’Inter. Professionismo? Dobbiamo arrivarci perché è assurdo che un giocatrici firmi un contratto di due anni e non possa andare altrove in Italia, mentre dall’estero possono portatele via in ogni momento. E poi in questo modo si potrebbe aprire un mercato importante anche per i club. Bergamaschi e Giacinti erano richieste da Chelsea e Real Madrid per esempio. Non sono andate via, ma avrebbero potuto e il Milan non avrebbe incassato nulla”.