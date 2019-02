L’attaccante del Milan femminile Valentina Giacinti, capocannoniere della Serie A femminile con 17 centri, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro la Juventus di domenica: “Preferisco sicuramente vincere contro la Juventus rispetto alla classifica marcatori. Sono contenta che Daniela (Sabatino, NdR) sia quasi al mio stesso numero di gol. Ci prendiamo in giro nello spogliatoio e siamo contente di essere noi due sopra alle altre. All'andata abbiamo perso dei punti banali, cosa che dovremo evitare adesso. - si legge su Milannews.it - Così come nei big match. Il carattere si vede ogni partita, cercheremo di partire subito forte e di essere aggressive su tutti i palloni".