L'attaccante del Milan femminile Deborah Salvatori Rinaldi ospite di Sky Sport ha parlato del derby con l'Inter, in programma il 13 ottobre, e dei passi avanti che sta facendo il movimento femminile in Italia e non solo: “Juve-Fiorentina allo Stadium? Quando ci sono questi eventi ci si può rendere conto di dove stiamo arrivando. Lo vedi giorno per giorno il cambiamento, poi quando ci sono eventi del genere ti rendi conto che sta succedendo qualcosa. E poi ci stiamo stimolando a vicenda con il resto del mondo perché se ce la stiamo facendo noi, che siamo partiti in ritardo rispetto a Germania e Stati Uniti, possono farcela tutti. - conclude Salvatori Rinaldi - La prima non è mai facile, ma è andata molto bene e i 3 punti a Roma sono stati fondamentali perché vincere aiuta a vincere come si dice.”.