Intervistata da Milan TV la centrocampista del Milan femminile Lisa Alborghetti ha parlato del momento in casa rossonero in vista della supersfida contro la Juventus capolista che potrebbe dire molto nella corsa Scudetto: “È il primo anno che il Milan è in Serie A, quindi è già un traguardo la posizione attuale in classifica. Il campionato è lungo e sarà importante fare bene ogni partita. Domenica sarà una battaglia vista la posta in palio, ma anche una grande partita. - continua Alborghetti come riporta Milannews.it - Pressione? Io vivo semplicemente la settimana prima della gara, non la sento più di tanto. È un orgoglio indossare questa maglia e do sempre qualcosa di più domenica dopo domenica. Gattuso? Ha sempre avuto un forte carattere, cerco sempre di rubargli un po' di grinta".