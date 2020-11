Milan femminile, Boquete: "Porto esperienza alla causa. Theo? Apprezzato il suo benvenuto"

Intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali del Milan, il neo-acquisto della squadra femminile Veronica Boquete ha espresso le prime emozioni nel vestire la maglia rossonera: "E' un club storico e questo è un aspetto sempre importante. Dal punto di vista della squadra femminile è un progetto in crescita. Avevo molto voglia di una nuova sfida e di poter aiutare il Milan a essere una squadra migliore."

Su cosa porterà.

"Porterò indubbiamente esperienza perché ho giocato nei migliori campionati del mondo e mi sono adattata a differenti stili di gioco. Questo mi ha reso una giocatrice migliore e ora sono qui per aiutare la squadra a crescere"

Sulle prime sensazioni al Milan.

"Sono contenta di essere in un ambiente che mi ha accolto benissimo sin dal primo momento. Tutti i tifosi e il club mi hanno accolto davvero bene e questo mi da ancora più voglia e motivazione per dare gioia ai nostri tifosi e alle mie compagne"

Sul benvenuto di Theo.

"E' stato bello. Non ho avuto modo di conoscere Theo Hernandez ma senza dubbio è uno dei top player di questo Milan. Lo seguo ed è sempre bello vedere che un calciatore dello stesso club ti dia il proprio benvenuto sui social. Avremo sicuramente modo di vederci e parlare un po'"

Sulla sua campagna di promozione del calcio femminile.

"Collaboro con la Liga, la UEFA e la FIFA per promuovere il calcio femminile, andando in altri paesi per convincere le dirigenze a credere in questo movimento e a motivare le giocatrici a credere nelle loro capacità e nelle opzioni che il mondo del calcio offre. Sono orgogliosa di far parte del movimento 'Common Goal': doniamo l'1% per la causa sociale e crediamo nella forza del calcio di cambiare e migliorare le vite"

Su Mister Ganz.

"E' come lo aspettavo. E' molto carismatico, con molta forza e che allena con grandi capacità. Si aspetta molto da me, parliamo molto tra di noi e spero di poter soddisfare al meglio le sue richieste sul campo."

Sulla squadra.

"Ho seguito l'andamento delle ragazze quando ero negli Stati Uniti, cercando di vedere più partite possibili. E' una squadra giovane ma con alcune giocatrici d'esperienza, sopratutto un club ambizioso. Sappiamo la forza della Juve ma dobbiamo cercare di invertire la rotta del campionato."

Sul nome sulla maglia.

"Sceglierò ancora 'Vero'. Il motivo è che in Spagna abbiamo due cognomi: uno del padre e uno della madre. Visto che parlo sempre di uguaglianza perchè dovrei scegliere il cognome di mio padre e non quello di mia madre? La soluzione è scegliere il nome 'Vero' che è il modo in cui tutti mi conoscono.

Sull'Italia.

"L'ho visitata un po'. Qualche anno fa sono venuta a Milano per vedere la finale di Champions tra Real e Atletico e ho viaggiato in altre città, quasi semore con la nazionale. Spero di poterlo visitare meglio ora e adattarmi al meglio a questo paese e alla squadra. Tutte le mie compagne mi aiuteranni, ne sono sicura, e renderanno questa esperienza in Italia ancora più bella"