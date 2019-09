Milan Femminile, Ganz: "Con la Roma vittoria sofferta e combattuta"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, è intervenuto in zona mista dopo la vittoria sulla Roma: “Abbiamo preparato molto bene la partita, la squadra ha tante giocatrici nuove ma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Siamo stati fortunati sulla traversa colpita da Giugliano, abbiamo avuto una palla clamorosa nel primo tempo ma poi abbiamo dilagato. La vittoria non deve ingannare, è stata sofferta e combattuta. Giacinti? Sono contento per lei, le ho cambiato ruolo per evitare di soffrire con il terzino sinistro della Roma, quando è davanti al portiere non sbaglia. Noi abbiamo attaccato molto bene sugli esterni, Lady Andrade dovrà migliorare la sua qualità di gioco, deve essere determinante in queste partite, ha coperto molto. Abbiamo avuto 4-5 occasioni e fatto 3 gol, per me è tanta roba. Noi giochiamo con il 4-3-3 in attacco e 4-1-4-1 in fase difensiva. Ho visto una giocatrice davanti con le altre, è una giocatrice che ci mancava la Fifì, è perfetta per fare questo ruolo qua. Mercato? Abbiamo fatto una buona campagna acquisti, hanno qualità le nostre giocatrici ora vediamo nell’arco del campionato. Venire a Roma con questa personalità ci fa piacere. Il pubblico è stato fantastico, ci sono stati tanti applausi vorrei fare i complimenti al pubblico di Roma. Claudia Mauri? Ha avuto difficoltà per due anni ma me ne avevano parlato bene e l’ho voluta con noi, è una ragazza intelligente e forse sarà l’acquisto più importante del campionato”.