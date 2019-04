Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valentina Giacinti, attaccante del Milan Femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della corsa per un piazzamento Scudetto o Champions League: "Sarà dura contro il Chievo, perché loro lottano per la salvezza. Non ci rimane che vincere l'ultima partita, altrimenti avremo solamente il rammarico di ciò che abbiamo buttato via noi. Settimana decisiva anche per la Coppa Italia? È fondamentale, cercheremo di ribaltare a Torino un risultato difficile. Sicuramente non andremo lì già battute".