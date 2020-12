Milan femminile, Giacinti esulta dopo il 2-0 al Sassuolo: "Vittoria fondamentale per la Champions"

Il capitano del Milan Femminile, Valentina Giacinti, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della sfida contro il Sassuolo, vinta 2-0 dalle rossonere. Queste le sue dichiarazioni: "Per noi questa partita era fondamentale, per sognare la Champions e chiudere un anno che sta andando molto bene. Sono contenta di tutta la squadra e del lavoro che stiamo facendo tutti i giorni con lo staff. Ho detto a Giorgia (Spinelli, ndr) che se continua a segnare così ne fa più di me, stare a casa con me le fa bene (ride, ndr). Il Sassuolo è una squadra che gioca bene e si è visto, è stata una partita equilibrata e Mária (Korenciova, ndr) ha fatto delle parate incredibili, è stata la migliore in campo. Ci ha salvato in due grandi occasioni, è stata una bella partita perché tutti e due i portieri hanno fatto una buona prova”.