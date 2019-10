© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Valentina Giacinti, uscita ieri per infortunio contro il Tavagnacco a motivo di un brutto colpo alla testa, ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per rassicurare i tifosi: "Sapevo di avere la testa dura ma non così, per fortuna niente di grave, un grande spavento ma sto bene. Volevo ringraziarvi tutti per i messaggi e un grazie a tutte le persone che mi sono state vicine in ospedale. Torno presto. Tanto felice per la vittoria! Avanti così. #conilfuocodentro"