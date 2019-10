Paura oggi in casa Milan Femminile durante il match vinto contro il Tavagnacco. La capitana delle rossonere Valentina Giacinti ha infatti preso un colpo alla nuca dopo un contrasto di gioco. Grande preoccupazione per lo staff del Milan che ha chiamato un’ambulanza per la calciatrice. Attraverso i social, in serata, il Milan ha fatto sapere che la Giacinti sta meglio e che gli esami hanno dato esito negativo.

Valentina Giacinti sta meglio e gli esami hanno dato esito negativo. Il capitano delle rossonere ringrazia tutti i tifosi per la loro vicinanza! 🔴⚫ — AC Milan (@acmilan) October 19, 2019