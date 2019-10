Intervistata da Radio Rossonera Rafiloe Jane, centrocampista del Milan, ha parlato dell’impatto con la realtà italiana, degli obiettivi e del suo ruolo di apripista per le calciatrici sudafricane: “Per me è un onore e un privilegio essere la prima sudafricana in Serie A, sento il peso sulle spalle per questo e devo fare bene per dare la possibilità ad altre mie connazionali di arrivare in Italia un giorno. Voglio mostrare ai tifosi del Milan, all’Italia e al Mondo intero che in Sudafrica c’è molto talento e tante calciatrici che hanno solo bisogno di un’opportunità per mettersi in mostra. - continua Jane – Per me il Milan è un sogno che si avvera, un club grandissimo e ricco di storia ed è un onore farne parte. L’unica difficoltà è la lingua, ma sto cercando di imparare le parole che si usano in campo. Obiettivo? Abbiamo iniziato bene e stiamo lavorando per arrivare più in alto possibile. Lo scorso anno non siamo andate in Champions per un punto e vogliamo rifarci. Speriamo anche di vincere lo scudetto”.