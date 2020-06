Milan Femminile, manca l'accordo per il rinnovo: la Heroum potrebbe andarsene

vedi letture

Nora Heroum, centrocampista 25enne del Milan Femminile, è stata tra le calciatrici più in vista nell'ultima stagione delle rossonere. Stando a quanto riporta Tutto Calcio Femminile, però, nonostante le prestazioni convincenti, l'esterno finlandese potrebbe lasciare la squadra, in quanto non ha trovato l'accordo per il rinnovo del suo contratto.