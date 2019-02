© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’allenatrice del Milan femminile Carolina Morace ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sassuolo elogiando quelle ragazze che finora hanno trovato meno spazio, ma si sono fatte trovare pronte: “È andato tutto come doveva andare, non abbiamo preso la partita sottogamba, questa è la cosa principale. Sono contenta di come sono entrate le ragazze che giocano meno come Capelli, Coda e Zanzi. È una giornata positiva. Oggi Coda ha fatto vedere una velocità impressionante, mi ha sorpreso positivamente. Con le ragazze abbiamo condiviso il fatto che fosse il momento ideale per il riscatto, a tre giorni dalla sconfitta contro la Juventus. - continua Morace come riporta Milannews.it - Semifinale? Ora ci capita ancora la Juventus, vediamo di fare bene, di affrontare la partita con un nuovo spirito cercando di non rifare gli errori di domenica scorsa”