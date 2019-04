Milan Femminile, Morace: "Finalmente un inizio: adesso colmiamo il gap"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan Femminile è stato sconfitto dal Chievo nell'ultimo turno di campionato. Alle reti di Pirone e Tarenzi ha risposto Alborghetti, per l'1-2 finale a favore delle venete. Le rossonere hanno dunque chiuso il campionato al terzo posto, fuori dalla Champions League. Scudetto vinto dalla Juventus che ha risposto al successo della Fiorentina. Carolina Morace, tecnico rossonero, è stata intervistata da Sky Sport dopo la gara tra Milan e Chievo. Sulla stagione: "Nessuno si aspettava un Milan così, nemmeno io. Peccato questa ultima gara, ma venivamo da tre partite importanti, con il Chievo che aveva bisogno dei tre punti. Mi consola il fatto che anche se avessimo vinto non sarebbe cambiato nulla. C'è un po' di amaro in bocca ma è stato un anno positivo".

Sul Milan maschile: "Ieri abbiamo ricevuto il video dei giocatori del Milan che ci incitavano, anche per loro è stato un anno zero, non devo insegnare al Milan quello che deve fare".

Sul calcio femminile: "L'endorsement delle squadre di club ha aiutato molto, fare calcio e trasmetterlo come fa Sky ha contribuito al successo del calcio femminile. Dobbiamo colmare il gap con gli altri paesi ma finalmente abbiamo iniziato".