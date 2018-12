Milan femminile, Morace: "Juve e Fiorentina hanno qualcosa in più"

Il tecnico del Milan femminile Carolina Morace intervistato da Sky Sport ha parlato dell'ottimo momento delle rossonere in Serie A: “Juventus e Fiorentina hanno qualcosa in più perché hanno fatto una squadra per la Champions e sono collaudate già da un paio d'anni. Noi siamo al primo anno e probabilmente questo ci ha favorito in avvio, siamo stati finora la rivelazione, ma ora dobbiamo tenere i piedi per terra perché le prossime avversarie ci attenderanno con un altro atteggiamento. - continua Morace parlando anche della squadra maschile – Gattuso non ha bisogno di consigli, sta cercando una quadratura per la squadra ed è vicino a trovarla. Ieri il Milan ha ancora disputato una buona partita contro una Juventus che, anche a livello maschile, resta la squadra da battere, ancor di più dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo”.