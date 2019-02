© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’allenatrice del Milan femminile Carolina Morace intervistata da Sky Sport ha parlato in vista della sfida di domenica contro la Juventus Women, vero e proprio scontro al vertice visto che le due squadre sono separate da appena due punti (con la Fiorentina terza incomoda fra le due): “È una gara fondamentale, noi forse ci arriviamo un po' meglio visto che abbiamo vinto, mentre loro hanno pareggiato nell'ultimo turno di campionato. Giochiamo in casa loro, che sono la squadra più forte, ma noi daremo il massimo. Questo campionato è strano, di solito sono sempre stati gli scontri diretti decisivi, mentre oggi si perdono punti con altre squadre. - continua Morace parlando della rosa rossonera e di chi gioca meno – Per ogni allenatore è importare tenere alte le motivazioni di chi gioca meno. Noi tecnici dobbiamo fare delle scelte, ma le mie ragazze sono tutte intelligenti e hanno capito il mio lavoro. Quando ho chiamato in causa chi ha giocato meno si è fatto trovare sempre pronto. Chi prenderei dalla squadra maschile? Verrebbe da dire Piatek, ma abbiamo due ragazze come Sabatino e Giacinti che sono in vetta alla classifica marcatori. Lasciamolo quindi a Gattuso il polacco, che sta facendo molto bene”.