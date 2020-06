Milan femminile, operata l'attaccante Salvatori Rinaldi: 30 giorni di stop per lei

L’attaccante del Milan femminile Deborah Salvatori Rinaldi è stata operata nella giornata di oggi per la rimozione di una sintesi inserita a seguito di una frattura al perone sinistro subìta nel 2018. La calciatrice, come riporta una nota della società rossonera, dovrà osservare 30 giorni di stop e potrebbe quindi essere pronta per il ritorno in campo della Serie A femminile che dovrebbe avvenire a metà agosto.

Questo invece il post della calciatrice che torna sui due anni di convivenza con la placca nella gamba:

“Si è conclusa “questa storia” ‼️

Una storia iniziata due anni fa con un rumore indimenticabile, la storia di una grande ferita, quella di “Frankenstein”, di placca, viti, denti stretti e...resilienza.

Avevo qualcosa in più che però era qualcosa in meno. Strano. Ma fateci caso, a volte capita.

Eppure ho lottato alla grande con sto perone di ferro e “sta storia”. Tutti i giorni.

Ho dato tutto quello che avevo e che potevo...non mi bastava più!

Quindi via. Ho Tolto tutto.

L’operazione è andata bene.

Ringrazio il mio club @acmilan per avermi messo in ottime mani!

Torno presto!

Ps. I punti sono 22”