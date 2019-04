In vista dell’ultima giornata di campionato i giocatori del Milan - Romagnoli, Reina, Zapata, Bakayoko e Kessie - attraverso il profilo twitter ufficiale del club hanno voluto caricare le colleghe della squadra femminile che domani affronteranno il ChievoVerona Valpo. Una gara molto importante per le rossonere di Carolina Morace che sperano ancora di poter conquistare lo Scudetto nonostante il ritardo di due punti dalla Juventus capolista, impegnata in casa di un Hellas Verona già salvo, e uno dalla Fiorentina seconda, impegnata in casa contro la Roma.

A thrilling debut season that could become remarkable...

"Best of luck on your last match!"

Your Rossoneri colleagues 🔴⚫

Una stagione straordinaria che potrebbe diventare storica...

"Forza ragazze!"

Firmato, i vostri colleghi 🔴⚫ pic.twitter.com/28VfvGnA1o

— AC Milan (@acmilan) 19 aprile 2019