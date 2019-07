Milan femminile, ufficializzato il Brianteo come stadio casalingo

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Era nell'aria e oggi è arrivata anche l'ufficialità direttamente da sito del Milan. Nella prossima stagione la squadra femminile, allenata da Maurizio Ganz, non giocherà più le gare casalinghe al Vismara, ma allo stadio Brianteo di Monza, in alternanza ovviamente con la squadra maschile di Cristian Brocchi che milita in Serie C. Un passo avanti importante non solo per la squadra rossonera, ma per tutto il movimento femminile che conquista uno stadio prestigioso e storico come quello brianzolo.