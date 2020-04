Milan Women, Gazidis: "Il nostro futuro non sarà condizionato dall'emergenza"

Cresce l'apprensione nel mondo del calcio femminile per quello che sarà il futuro del campionato, con sei gare ancora da giocare e delle situazioni, come a esempio la qualificazione alla Champions League, ancora da decidere.

Come ricorda Tuttosport, a esempio, "Milan-Fiorentina avrebbe detto tanto sulla lotta al secondo posto che consente l’accesso alla prossima Champions League. Ovviamente prima la salute, dopo di che è normale che chi abbia ancora in ballo obiettivi importanti senta con maggior forza la voglia di tornare a giocare". E proprio dalla sponda rossonera, ecco un video messaggio dell'Ad Ivan Gazidis alle calciatrici: "L’industria del calcio è stata colpita duramente e cambierà molto nei prossimi mesi. Sento interrogativi sul futuro del calcio femminile ma il nostro assetto societario è solido, determinato e appassionato. Abbiamo progetti e ambizioni a lungo termine sulla squadra. Voglio che tutte voi vi concentriate sulle vostre famiglie e sulla vostra salute senza lo stress di immaginare che il futuro del Milan femminile possa essere condizionato da questa emergenza".