Milena Bertolini: "Non va disperso il lavoro delle Azzurre"

Ct: "Da Figc e club scelte giuste, così cresce il movimento"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 7 AGO - "Figc e club hanno fatto una scelta intelligente, far disputare dei match quando ci sono le soste del campionato maschile è importante per la crescita del movimento. Il Mondiale ha fatto conoscere il calcio femminile al grande pubblico, ora non bisogna disperdere il lavoro fatto dalla Nazionale". Il ct delle azzurre, Milena Bertolini, ai microfoni di Sky parla della Serie A femminile al via il 14 settembre. "Penso a quando allenavo qualche anno fa il Brescia - dice Bertolini - le giocatrici pensavano di andare all'estero, nel giro di tre-quattro anni le cose sono cambiate: adesso preferiscono rimanere in Italia, perché le società le stanno mettendo nelle condizioni di fare bene". "Il Mondiale ha lasciato qualcosa di indelebile in ognuna di noi - ha aggiunto la ct delle azzurre - abbiamo potuto toccare con mano quanto siamo state seguite e amate. Adesso questa esperienza va messa da parte, ne usciamo arricchite, ma si deve ripartire per la qualificazione dell'Europeo".