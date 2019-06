Mondiale femminile, Francia e Germania chiudono a punteggio pieno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono giocate questa sera le sfide valide per l'ultimo turno dei Gruppi A e B del Mondiale femminile in corso di svolgimento in Francia. Le padrone di casa vincono ancora e chiudono a punteggio pieno, così come la Germania. Questi i risultati e le classifiche:

Gruppo A

Nigeria-Francia 0-1: 79' Renard (rig.)

Corea del Sud-Norvegia 1-2: 4' Hansen (rig.), 49' Herlovsen, 78' Yeo Min-Ji (C)

Classifica:

Francia 9

Norvegia 6

Nigeria 3

Corea del Sud 0

Gruppo B

Cina-Spagna 0-0

Sudafrica-Germania 0-4: 14' Leupolz, 29' Dabritz, 40' Popp, 58' Magull

Classifica

Germania 9

Spagna 4

Cina 4

Sudafrica 0