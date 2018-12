Mondiale U17 femminile, Claudia Pina porta la Spagna sull’Olimpo

La Spagna Under 17 femminile si è laureata campione del Mondo di categoria piegando in un’inedita finale il Messico per 2-1. Grande protagonista dell’ultima gara, e di tutto il torneo, è stata Claudia Pina - già vista anche con le rappresentative maggiori come l’Under 20, autrice di una doppietta contro le centroamericane e di ben sette reti in sei gare giocate conquistando il titolo di miglior calciatrice del torneo. Di Denise Castro la rete della bandiera del Messico che non è riuscito a recuperare il doppio svantaggio in avvio. Per la Spagna si tratta di un anno d’oro con i titolo Europeo e Mondiale con l’Under 17, quello Europeo dell’Under 19 e uno sfiorato con l’Under 20. Per Pina, classe 2001 del Barcellona, si potrebbero ora aprire le porte della Nazionale maggiore in vista della Francia per coronare un record incredibile come quello di giocare in un anno ben tre Mondiali differenti con le varie rappresentative iberiche.