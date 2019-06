Mondiali femminili, il quadro dei quarti di finale: è Stati Uniti vs Europa

© foto di www.imagephotoagency.it

Con le vittorie conquistate oggi da Italia e Olanda, si completa il quadro dei quarti di finale del Mondiale femminile in corso di svolgimento in Francia. Ci sono ben sette formazioni europee e una sola extra-europea, gli Stati Uniti che proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2015 in Canada.

Il programma dei quarti di finale. La prima gara è prevista per giovedì, sabato toccherà alle azzurre contro le orange campioni d'Europa in carica. In basso il quadro completo:

- giovedì 27 giugno, ore 21 a Le Havre - Norvegia-Inghilterra

- venerdì 28 giugno, ore 21 a Parigi - Francia-Stati Uniti

- sabato 29 giugno, ore 15 a Valenciennes - Italia-Olanda

- sabato 29 giugno, ore 18.30 a Rennes - Germania-Svezia