Mondiali Femminili, la Svezia elimina la Germania e vola in semifinale

È la Svezia l'ultima semifinalista del Mondiale Femminile 2019 che si sta disputando in Francia. La selezione svedese si è imposta per 2-1 in rimonta sulla Germania. Tedesche avanti con Magull al 16’, poi la rimonta della svezia firmata da Jakobsson al 22’ e da Blackstenius al 48’. La Svezia se la vedrà contro l’Olanda che oggi nel primo pomeriggio ha eliminato l’Italia di Milena Bertolini. L’altra semifinale sarà tra Inghilterra e Stati Uniti.