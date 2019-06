Mondiali Femminili, Morace: "In Italia problema del tetto salariale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio 24, è intervenuta l’ex calciatrice ed ex allenatrice del Milan Carolina Morace: ”All'inizio della partita le emozioni hanno rallentato le Azzurre, nella ripresa un po' per i cambi del CT Bertolini, un po' per come andava la partita le ragazze hanno preso coraggio. Oggi le atlete si allenano ogni giorno, ai miei tempi invece ci si allenava tre volte la settimana. Eppure il gap fisico tra il calcio femminile azzurro e quello estero ancora non è chiuso. Abbiamo un tetto salariale in Italia e questo ci impedisce di portare le migliori giocatrici in Italia e avere campioni di questo genere servirebbe per far crescere tutto il movimento. Mondiali Femminili? Le quattro squadre favorite sono Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti. Le francesi sono forti fisicamente come l'Australia e sanno giocare bene a pallone. L’obiettivo deve essere passare il turno dopo la giornata di oggi, poi tutto quello che può venire in più è grasso che cola", ha concluso.