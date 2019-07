Mondiali femminili, record di ascolti per Inghilterra-USA

Il calcio femminile continua a far segnare record su record. La semifinale tra Stati Uniti ed Inghilterra, che ha permesso alle statunitensi di andare in finale, è stata seguita da ben 11.7 milioni di persone, diventando la trasmissione più vista nel 2019 in Inghilterra. Un segnale incredibile per il movimento, in crescita anche nel nostro paese grazie alla cavalcata azzurra fino ai quarti di finale.

This is getting us through today 🙌

11.7 million of you tuned in last night. Our game was the most-watched programme of 2019 so far. A watershed moment. #Lionesses pic.twitter.com/51Qf57xUmS

— Lionesses (@Lionesses) 3 luglio 2019