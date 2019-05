Morace e l'esonero: "1° anno da protagoniste, nel solco del DNA Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carolina Morace affida a Instagram il proprio commento sull’addio al Milan ufficializzato da un comunicato del club rossonero ringraziando le calciatrici con cui ha lavorato in questa stagione e sottolineando gli ottimi risultati ottenuti in questa stagione d’esordio per il Milan: “Come avrete saputo in via ufficiale oggi il Milan ed io abbiamo interrotto il mio percorso da coach della squadra femminile. Il mio primo pensiero va a tutte le ragazze del team e i miei collaboratori, che mi hanno seguito con il massimo impegno. Siamo riusciti insieme a vivere l'esordio nel campionato di Serie A e in Coppa Italia da protagonisti, nel solco del DNA del Milan. - si legge nel post - Ringrazio il Club, davvero unico, per la grande opportunità, e sono certa che la strada intrapresa lo riporterà a breve nell'eccellenza del calcio mondiale, grazie anche ai suoi straordinari tifosi”.