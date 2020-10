Morace fa coming out: "Amo una donna. Nel calcio troppi pregiudizi e omofobia"

vedi letture

Proprio nel Coming Out Day, il calcio femminile si fa ancora una volta portavoce della lotta contro l’omofobia. A riportare in auge questa tematica è Carolina Morace, una delle calciatrici più forti della storia del calcio italiano e oggi allenatrice, che nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera ha rivelato il proprio orientamento sessuale e il suo amore per la moglie Nicola: “Ma si legge Nìcola, non potevo saperlo. La chiamai con il secondo nome, Jane, mi sembrava più “da donna”, e lei, guardandomi intensamente, mi disse: “Perché mi chiami Jane?”. Come mai l’ho fatto proprio adesso? Credo che nella vita ci siano dei momenti in cui certe cose diventano naturali. Forse prima non si è pronti. Poi, un giorno, le parole nascono con una spontaneità nuova”.

Ora lei e Nicola Jane Williams sono sposate: "In Australia, come in molti altri Paesi del mondo, il fatto che due persone dello stesso sesso si amino non interessa a nessuno. Lei stessa, nei primi tempi della nostra storia, quando veniva in Italia, si meravigliava del peso che diamo a queste scelte. L'ho sposata due volte. E solo con lei sono riuscita a essere vera, senza maschere. Adesso non mi nascondo più".

Morace ammette di averlo fatto per sé, ma anche per dare un messaggio alle più giovani: “L’ho fatto naturalmente per loro, per le più giovani, ma l’ho fatto anche per molte mie amiche quarantenni o cinquantenni che ancora non trovano il coraggio di raccontarsi. Se sarà uno sprone anche per gli uomini? Il mondo del calcio è pieno di pregiudizi e di omofobia. Non biasimo chi non fa coming out. Per molti uomini il non farlo è una forma di protezione. Credo che sia giusto farlo quando si è pronti, quando si è sicuri di poter togliere la maschera e non rimetterla più. Cosa disse mio padre? Gli dissi: “Papà, mi sposo”. E lui: “Bene!” “Sì, ma non con un uomo”. “Va bene! Basta che tu sia felice”. Se lui avesse pensato - come molti facevano allora e fanno oggi - che il calcio femminile è uno sport per uomini mancati e non ci avesse visto una prospettiva, io non avrei il trofeo della Hall of fame del calcio italiano. Non ho mai detto “Da grande voglio giocare a pallone”, ho giocato e basta. E dico: non chiedete il permesso di fare una cosa che vi fa stare bene. Fatela. Assecondate il vostro talento. Sarà dura, ma vi sentirete vivi, veri e speciali. Da noi il calcio femminile è soffocato da stereotipi che lo rendono poco appetibile, sì, parlo anche di sponsorizzazioni. Dunque, si deve cominciare a scuola, si deve far capire alle ragazze che anche nel calcio ci può essere una carriera e poi, naturalmente, ci si deve attivare perché questo si possa realizzare. E poi ci vuole qualità: il calcio femminile si merita gente intelligente, colta, preparata. Non gli scarti di un mondo, quello maschile, che non li vuole”.