Morace: “Mondiale femminile? Non carichiamo di responsabilità l'Italia”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Milan Carolina Morace durante il forum sul calcio femminile tenutosi a Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione del movimento in Italia confrontandolo con quanto succede all'estero: “Noi siamo partiti con 20 anni di ritardo rispetto all'estero. Ho girato il mondo e porto le mie competenze per aiutare il movimento a raggiungere quei livelli. Ci arriveremo, ma servirà tempo, non dobbiamo perdere la grande occasione che abbiamo, ma la Nazionale ai Mondiali non va caricata di troppe responsabilità. Diciamolo chiaramente, le azzurre non possono vincere. Però è un'opportunità da sfruttare al massimo. - continua Morace – Altrove il calcio femminile è una potenza, ho visto Francia-Brasile a Nizza, un livello tecnico e fisico lontanissimo da noi e uno stadio pieno, mentre a Cremona per Italia-Svezia c'erano giusto i parenti delle calciatrici. Ecco in che ambito la Federazione deve spingere e cambiare, serve promuovere il calcio femminile, comunicare di più e fare pubblicità. E ripeto sempre che la qualità porta altra qualità”.