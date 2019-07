© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo aver conquistato il titolo mondiale e la scarpa d’argento la stella della nazionale USA Alex Morgan si è aggiudicata anche il titolo di Best Female Athlete agli ESPY Award, i premi dell’emittente ESPN, di ieri sera. La calciatrice ha superato la concorrenza della sciatrice Mikaela Shiffrin, della ginnasta Simon Biles e della cestita Breanna Stewart. “Ci sono così tante donne incredibili che ho visto salire su questo palco per ritirare questo premio ed è bello essere io ora colei che riceve questo riconoscimento”, ha commentato Morgan che grazie alle sei reti segnate in Francia ha agganciato un mito come Michelle Akers nella classifica delle migliori marcatrici della storia degli USA con 107 reti. Davanti a lei adesso ci sono solo Abby Wambach (184), Mia Hamm (158), Kristine Lilly (130) e Carli Lloyd (113).