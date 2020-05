Nadim snobba la Serie A: "In Italia solo per cibo, moda, architettura e Franco Battiato"

La calciatrice danese Nadia Nadim attraverso un post sul Twitter ha snobbato il calcio italiano spiegando che verrebbe solo nel nostro paese da turista: “Odio distruggere il tuo sogno – scrive Nadim rispondendo a chi gli chiedeva di venire a giocare nella nostra Serie A – Ma con tutto il rispetto verrei in Italia solo per il cibo, la moda, la fantastica architettura, gli adorabili italiani. E un po' per Franco Battiato ovviamente”. La calciatrice danese sembrava infatti pronta a dire addio al Paris Saint-Germain con cui invece ha firmato per un altro anno rifiutando le offerte che gli erano arrivate da Inghilterra, Spagna, Germania, USA e da un altro club francese.

Hate to break it to you, but with all due respect I’d only go to Italy for the food, the fashion, the fantastic architecture, and the lovely Italian people.

And some Franco Battiato of course?

— Nadia Nadim (@nadia_nadim) May 4, 2020