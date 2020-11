Napoli femminile, Di Criscio: "Finalmente negativa. Questo subdolo virus non va sottovalutato"

Il difensore del Napoli Femminile Federica Di Criscio ha annunciato sui propri canali social la negatività all’ultimo tampone per il Covid-19 dicendosi pronta a tornare in campo per aiutare le compagne di squadra: “Niente è eterno, tutto finisce. Anche il dolore, i momenti bui, le sofferenze per quanto nel momento in cui la viviamo sembrino non finire mai sono destinate a cessare. Finalmente dopo più di due settimane di quarantena oggi sono risultata negativa al tampone e con le adeguate precauzioni potrò riprendere gli allenamenti. Mando un in bocca a lupo a tutti quelli che stanno ancora combattendo questo subdolo virus. Ci vediamo in campo. - conclude Di Criscio con una raccomandazione - Continuiamo a non sottovalutare il problema e rispettiamo le misure di sicurezza, purtroppo nessuno è immune da questo virus. Dobbiamo avere pazienza, ma torneremo ad abbracciarci”.