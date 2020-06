Napoli femminile, Franco si allontana. In arrivo dal Sassuolo la centrocampista Jansen

Jansen sì, Franco probabilmente no. Il Napoli femminile neopromosso in Serie A sta stringendo per piazzare i primi colpi in vista della nuova stagione per essere protagonista anche in massima serie. A centrocampo è in dirittura d’arrivo Sofieke Jansen, classe ‘99, nell’ultima stagione al Sassuolo. Una calciatore giovane e duttile che può ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo e portare qualità ed esperienza, nonostante la giovane età, al gruppo di mister Marino. Sembra invece essere sfumato l’arrivo del difensore Michela Franco, classe ‘92, in uscita dalla Juventus dove ha trovato poco spazio nelle ultime tre stagioni. Per lei si prospetta un’altra destinazione ancora da trovare, ma il mercato è appena alle porte.