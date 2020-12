Napoli femminile, Goldoni: "Pistolesi ha portato entusiasmo e fiducia. Crediamo nella salvezza"

Intervistata da Tuttocalciofemminile l'attaccante del Napoli Eleonora Goldoni ha parlato fra presente e passato spiegando di non rimpiangere l'avventura all'Inter dello scorso anno e di voler conquistare la salvezza con la maglia azzurra in questa stagione: “Tutto è nato dall'Europeo U19 svolto in Turchia, sono stata contattata per fare un'esperienza negli Stati Uniti dopo quelle partite e ho colto l'occasione affrontandola come il sogno americano avendo la possibilità di studiare e giocare con il sostegno dei professori. È stata un'esperienza di vita, sia a livello etico sia morale, molto importante oltre che la mia prima esperienza lontano da casa. L'Inter? È un'esperienza che mi ha dato tanto perché ho avuto modo di stare a guardare e imparare molto da chi era più esperta di me. È stato il mio primo approccio alla Serie A e anche se non ho avuto la possibilità di esprimere le mie qualità, il mio carattere e la mia personalità si sono formate attraverso gli ostacoli che ho dovuto superare. Non rimpiango nulla d quella esperienza. - continua Goldoni – A Napoli mi trovo benissimo, mi sto affezionando alla città e ai napoletani, persone che non ti vogliono far mancare mai nulla e che vogliono che tu stia bene. Anche con la squadra mi trovo bene e spero che il 2021 porti i frutti che meritiamo. Crediamo nella salvezza e con l'arrivo di un nuovo allenatore si apre un altro capitolo in cui sono sicura che la squadra si esprimerà al meglio e otterrà i migliori risultati possibili. Pistolesi ha portato tanto entusiasmo e motivazione in poco tempo, vogliamo ripartire con fiducia e l'atmosfera è quella giusta anche se sappiamo che c'è tanto da lavorare. Sono però ottimista”.