© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Un capitano va in ritiro". Intervistata da Il Mattino, Emanuela Schioppo, capitano del Napoli femminile, commenta le ultime vicende del Napoli maschile: "Non so cosa avrei fatto, è difficile parlare su dinamiche di altri spogliatoi. Certo, loro sono professionisti e devono rispettare le regole. Noi non lo siamo, ma anche per noi si sta parlando di lavoro".

A lei è mai capitato un ritiro punitivo?

"Nel calcio femminile non esiste. Magari ci si va per concentrarsi. Ma ci andiamo anche volentieri, considerato che giochiamo per passione".

Una passione che a livello economico non basta.

"Ovvio, noi tutte lavoriamo. Io di mattina lavoro come insegnante di educazione fisica a scuola, poi alleno le bimbe delle giovanili del Napol. E nel fine settimana lavoro come cameriera a Posillipo".