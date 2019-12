Nencioni: "Firenze e Napoli agli antipodi. Ma la passione è la stessa"

La centrocampista del Napoli femminile Alessandra Nencioni ai microfoni dei canali ufficiali del club ha parlato dell’impatto con la città partenopea così diversa da quella Firenze in cui è nata e crescita vestendo le maglie del Firenze prima e della Florentia poi: “Sicuramente si è trattato di un bel cambiamento, sono due città molto diverse per non dire agli antipodi, e anche gli abitanti sono molto diversi. Entrambe le piazze amano il calcio e lo vivono con passione, anche se forse i napoletani sono un po' più fedeli dei fiorentini, però sono contenta, ho trovato una città che mi ha fatto innamorare dal primo giorno. - continua Nencioni tornando sul paragone con Antognoni – Non ricordo bene da quale allenatore nacque questo paragone, anche se pure mio padre mi ha sempre detto che come stile di gioco ed eleganza potevo ricordarlo. Obiettivi? Speriamo di andare in Serie A, dipende da noi e per questo ci impegniamo e diamo tutto in allenamento come in campo”.